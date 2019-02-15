Тюменцам напоминают о правилах нахождения на льду зимой

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-15T12:38:44+03:00

Тюменцам напоминают о правилах нахождения на льду в зимний период Фото: pixabay.com

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В Тюмени 18 февраля стартует третий этап ежегодной межведомственной акции «Безопасный лед». Как сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности тюменской администрации, цель мероприятия – предупреждение несчастных случаев на воде в зимний период.

Всю неделю специалисты тюменской администрации и представители ГУ МЧС России по Тюменской области посетят места массового выхода людей на лёд городских водоёмов, проведут профилактические беседы и вручат памятки о соблюдении мер безопасности и действиях в случае провала под лёд.

Специалисты отмечают, что лёд никогда не бывает абсолютно безопасным. Погодные условия и незаметные или неизвестные факторы могут превратить надёжный лёд в смертельную опасность. Тюменцев предупреждают: не выходите на лёд, если вы сомневаетесь в его прочности.

ИСТОЧНИК KP.RU