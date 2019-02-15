2019-02-15T11:12:30+03:00
Происшествия

В Тюмени вор-редицивист отправится в колонию за 29 краж

Ленинский суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени вор-редицивист отправится в колонию за 29 кражВ Тюмени вор-редицивист отправится в колонию за 29 кражФото: pixabay.com
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего, ранее судимого, тюменца, который признан виновным сразу в двух преступлениях – краже и покушении на кражу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек уже был неоднократно судим за серию краж. Освободившись из колонии в июне 2017 года, в августе того же года он снова стал воровать: в парикмахерских, салонах красоты и небольших магазинах, куда он проникал ночью. В общей сложности мужчина совершил 29 краж, и похищал в основном деньги. Общая сумма причинённого ущерба от действий злоумышленника составила более 260 тыс. рублей. Также на его счету 7 покушений на кражи, когда денег в организациях не оказалось.

В июне прошлого года серийного вора задержали и заключили под стражу. Суд назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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