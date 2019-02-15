2019-02-15T10:58:06+03:00
Общество

Юные длинноволосые тюменки могут принять участие в конкурсе «Коса – девичья краса»

Заявки нужно подать до 20 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юные длинноволосые тюменки могут принять участие в конкурсе «Коса – девичья краса»Юные длинноволосые тюменки могут принять участие в конкурсе «Коса – девичья краса»Фото: pixabay.com
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В тюменском Доме культуры «Водник» в преддверии Международного женского дня по традиции пройдёт конкурсная программа «Коса – девичья краса». Как сообщили в департаменте культуры Тюмени, в конкурсе могут принять участие юные длинноволосые красавицы в возрасте от 7 до 13 лет. Заявки на участие принимаются до 20 февраля.

Конкурс пройдёт в два этапа. Первый этап – отборочный тур, во время которого участницы презентуют свою визитную карточку, второй – это финал, который пройдёт 2 марта. В финале девчонки представят визитную карточку, примут участие в творческом конкурсе и продемонстрируют свои причёски из длинных волос.

Все участницы получат дипломы и памятные призы, а победительнице достанется титул «Коса – девичья краса». Подробности можно уточнить по телефонам: +7(3452)45-93-44 и +7(3452)45-47-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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