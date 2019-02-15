СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-15T10:25:33+03:00

В Тюменской области мужчина обиделся на шутку друга и сломал ему челюсть Фото: pixabay.com

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде

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В Нижнетавдинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях от сотрудников медучреждения села Борки поступило сообщение в полицию о том, что ним доставили мужчину с телесными повреждениями. Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции установили, что во время распития спиртных напитков поругались два друга. Причиной потасовки стала неудачная шутка потерпевшего над своим товарищем: мужчина разозлился и дважды ударил оппонента кулаком в лицо.

42-летний пострадавший ушел домой, но утром почувствовал сильную боль. Позже врачи констатировали у потерпевшего перелом челюсти.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU