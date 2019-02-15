Жительнице Ишима грозит штраф до полумиллиона рублей за фиктивную регистрацию пенсионера

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-15T09:49:48+03:00

Если повезёт, то штраф может составить и 100 тысяч рублей

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В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении безработной 36-летней жительницы села Новотравное, которая подозревается в фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, из корыстных побуждений женщина фиктивно зарегистрировала по месту пребывания 65-летнего мужчину в своём доме, хотя знала, что проживать он там не будет. Теперь ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Отметим, что ишимские полицейские постоянно проводят мероприятия по установлению нарушений миграционного законодательства. Во время таких мероприятий очередной факт фиктивной постановки на учёт и был выявлен.

ИСТОЧНИК KP.RU