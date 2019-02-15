Из-за ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийске в обоих направлениях перекрыли движение

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-15T09:55:54+03:00

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На 491-м километре федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» сегодня, 15 февраля, в 8.55 утра произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей – МАЗ и «Мерседес». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, информация поступила от оперативного дежурного единой диспетчерской службы Уватского муниципального района.

По предварительным данным, столкнулись машины на участке реверсивного движения, два человека получили травмы. На месте ДТП работают 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС.

В результате аварии в обоих направлениях перекрыто движение. Водителей просят объезжать трассу по объездным путям через автодорогу н/п. Гороноправдинск – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск. На данном развилке выставлен пост ГИБДД, чтобы направлять поток автомобилей в обход аварийного участка.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, на месте ДТП работало четыре бригады. Первая прибыла с трассового пункта, однако из-за большой пробки медикам пришлось добираться пешком. Ещё две бригады прибыли из Демьянки, четвертая бригада прибыла из Увата.

- Двоих пострадавших сейчас доставляют в ОБ №20. По предварительным данным, состояние одного оценивается как средней степени тяжести, у него подозревают ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пострадавшего на данный момент оценивается как тяжелое, он в коме. Медицинские работники уватской больницы оказывают всю необходимую помощь, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU