В Тюмени 17 человек эвакуировано в результате пожара в многоэтажке на Широтной

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-15T08:24:07+03:00

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В Тюмени вчера, 14 февраля, произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме по улице Широтной, 29. Очевидцы решили вызвать спасателей на подмогу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 19.07, и через десять минут на месте ЧП уже работали 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Огонь распространился по квартире на территории 1 квадратный метр, к счастью, никто не погиб и не пострадал.

Тем не менее, 17 человек эвакуировали, в том числе и ребёнка. Сейчас дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU