2019-02-15T07:09:29+03:00
Общество

В Тюменской области в День святого Валентина поженились 59 пар

Одну пару, которая прожила совместно 50 лет, наградили памятной медалью
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области в День святого Валентина поженились 59 парВ Тюменской области в День святого Валентина поженились 59 парФото: Татьяна Коркина
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Органы ЗАГС Тюменской области вчера, 14 февраля, в День Святого Валентина зарегистрировали 59 браков. Об этом сообщили в Управлении записи актов гражданского состояния Тюменской области.

В числе новобрачных – те, кто вступил в брак в первый раз, и те, кто нашёл свою вторую половинку уже в зрелом возрасте. Одну пару, которая прожила совместно 50 лет, наградили памятной медалью, учреждённой губернатором Тюменской области, в связи с 50-летием супружеской жизни.

Отмечается, что новшества законодательства, которые касаются подачи заявления о заключении брака в интервале от месяца до года, пришлись многим по душе. В органы ЗАГС Тюменской области активно подают заявления о заключении брака на лето и осень, а приверженцы нумерологии определяют для себя «счастливые даты» и заблаговременно подают заявления. В 2019 году популярны все дни с цифрой 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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