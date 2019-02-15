Тюменские дворовые команды посоревнуются в мини-футболе на снегу

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-15T09:23:28+03:00

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В Тюмени в эти выходные, 16 и 17 февраля, в рамках спартакиады городские дворовые команды посоревнуются в мини-футболе на снегу. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, такие состязания проводятся впервые в масштабах сразу всего города, тогда как раньше она охватывала только городские округа.

Спартакиада пройдёт в два этапа – отборочный и городской финальный. Участники спортивного мероприятия должны будут пройти шести испытаний: кроме мини-футбола на снегу их ждут: забег на коньках, многоборье ГТО, дартс, мини-футбол и волейбол.

Групповой этап, в котором примут участие 73 команды, стартует 16 февраля в школе №40 (ул. Профсоюзная, 46) и продолжится 17 февраля. В возрастной группе от 13 до 15 лет примут участие 35 футбольных команд, в возрастных группах от 16 до 17 лет и от 18 лет и старше выступят по 19 команд. Плей-офф и финальные матчи состоятся 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU