СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-15T08:12:05+03:00

Тюменских мам и их детей приглашают раскрасить деревянные фигурки и посмотреть выставку рисунков Фото: pixabay.com

В Центральной детской библиотеке сегодня пройдут интересные мероприятия

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В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) сегодня, 15 февраля, пройдут познавательные и развлекательные мероприятия в рамках проекта «Мамин клуб в библиотеке».

Как рассказали в департаменте культуры администрации Тюмени в 11 часов на абонементе «Кнопочка» пройдёт встреча с психологом, дефектологом Мариной Михеевой и главным редактором тюменского семейного журнала «Егорка» Виолетой Кураш. Марина расскажет о популярных методиках интенсивного развития детских способностей, а Виолета познакомит мам с детским изданием и его рубриками.

В 15.30 в библиотеке пройдёт яркая выставка детских рисунков «Зимняя сказка», которую выполнили юные художники из студии изобразительного искусства «Фантазия» Дворца и творчества «Пионер». Педагоги-художники представят более 50-ти детских работ на зимнюю тематику.

Затем состоится мастер-класс «Тюменская деревянная игрушка». Мамы с детьми под руководством художника-реставратора деревянного зодчества Святослава Шитова раскрасят акварельными красками деревянные фигурки.

ИСТОЧНИК KP.RU