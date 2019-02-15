В Ишиме мужчина замахнулся поленом на бывшую пассию за отказ помириться

СЕГОДНЯ 07:39 2019-02-15T07:39:53+03:00

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В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 48-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, с просьбой о помощи к стражам правопорядка обратилась жительница деревни Тимохино.

Установлено, что к потерпевшей пришёл домой её бывший сожитель. Он хотел помириться с женщиной, однако та ему отказала. Разобиженный мужчина начал угрожать экс-подруге и замахнулся на неё поленом. Мать женщины остановила буйного гостя и вызвала полицию. Впоследствии его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Похожий случай произошёл также в Ишиме, где мужчина и женщина всю ночь распивали алкоголь. К утру подозреваемый пошёл спать, а женщине захотелось продолжить общение. Тогда 55-летний фигурант начал угрожать потерпевшей и замахнулся на неё палкой. Заявительница выбежала на улицу и обратилась за помощью к полицейским. В отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

Обоим фигурантам грозит срок до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU