В Тобольске поклонник концертов оказался любителем дамских норковых шуб

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-15T08:56:16+03:00

Незаметно от посетителей он решил её похитить

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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего тоболяка, который подозревается в краже норковой шубы из раздевалки дома культуры. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, его задержали сотрудники патрульно-постовой службы тобольской полиции.

Следствие выяснило, что мужчина пришёл на концерт в местный дом культуры. Повесив верхнюю одежду в раздевалке, его взгляд упал на норковую шубу, которую он решил похитить незаметно от окружающих. Ущерб потерпевшей составил 130 тысяч рублей.

Свою вину задержанный полностью признал и рассказал, что похитил шубу, чтоб потом продать. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU