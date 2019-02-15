СЕГОДНЯ 06:54 2019-02-15T06:54:41+03:00

В Тюменской области заблокирован доступ к сайтам по продаже наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Один из порталов даже предлагал работу наркокурьера

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Ишимская межрайонная прокуратура Тюменской области во время мониторинга интернета выявила 18 сайтов по продаже наркотиков. Один из порталов даже предлагал работу наркокурьера.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Напомним, за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Чтобы исключить доступ граждан к сайтам, прокуратура обратилась в Центральный районный суд Тюмени суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории России. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объёме, доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU