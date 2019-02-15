СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-15T06:28:20+03:00

Ревнивый житель Тюменской области чуть не утопил сожительницу в баке с водой Фото: pixabay.com

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого безработного жителя села Минино, который подозревается в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, за помощью в отдел полиции села Исетское обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала, что сожитель угрожал ей убийством. Стражи правопорядка установили, что в 40-летнем мужчине взыграла ревность. Мужчина вызвал сожительницу в баню и потребовал признаться в измене. Та всё отрицала, что ещё больше разозлило подозреваемого: он схватил женщину за шею и держал её голову в баке с водой.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU