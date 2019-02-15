2019-02-15T04:40:04+03:00
Общество

Погода в Тюмени 15 февраля: наконец-то зима с летом встретилась

По народному календарю сегодня - Сретенье Господне
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 15 февраля: наконец-то зима с летом встретиласьПогода в Тюмени 15 февраля: наконец-то зима с летом встретиласьФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 15 февраля, ожидается облачность, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -10…-14 C, днём -7…-9 C. Давление 753 мм рт.ст., влажность воздуха 84%. Ветер южный с переходом на юго-западный 3,4-3,7 м/с.

По народному календарю 15 февраля – Сретенье Господне (по старому стилю 2 февраля). В этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной, отсюда и название праздника. Слово «сретение» означает «встреча».

На Руси считали этот день днём первой встречи весны. Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались ехать в дальний путь на санях. В Сретенье начинали кормить кур овсом, приговаривая: «Корми кур овсом – летом будешь с яйцом». Также смотрели и на погоду: «Солнце на лето, зима на мороз», «Сретенье – зима с летом встретились».

Считалось, если в этот день метёт снег – будет поздняя весна. Если тихо и солнечно – будет хороший урожай льна. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер – урожай фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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