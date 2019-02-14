2019-02-14T18:09:27+03:00
Экономика

В 2019 году для тюменских предприятий-экспортёров запланировано более 20-ти выездных мероприятий

География обширная
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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Центр поддержки экспорта Тюменской области в 2019 году запланировал более 20-ти выездных мероприятий для представителей тюменских компаний в страны СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в прошлом году благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях Центра экспорта предприятия малого и среднего бизнеса заключили 66 экспортных контрактов на общую сумму 285 млн рублей. Из их числа 8 предприятий впервые заключили экспортные контракты, пополнив список экспортёров Тюменской области. В общей сложности количество предприятий-экспортёров в 2018 году выросло до 205, тогда как в 2017 насчитывалось 161 предприятие.

В апреле в казахстанском городе Атырау состоятся нефтегазовая и строительная выставки, в мае в казахстанской Астане – выставка производителей продуктов питания. В июне – нефтегазовая выставка в Баку (Азербайджан), выставка деревообрабатывающих предприятий в Шанхае, в сентябре – строительная выставка в Алма-Ате (Казахстан) и выставка продуктов питания в Стамбуле. На конец года намечены выставки в Кёльне (Германия) и Баку для производителей продуктов питания и строительных материалов, в ОАЭ – нефтегазовая выставка. Кроме того, выставки пройдут и в российских городах – Москве, Екатеринбурге и Хабаровске.

Напомним, одним из видов поддержки, который оказывает региональный Центр экспорта, является представление тюменских компаний на международном уровне с полным или частичным финансированием, содействие в установлении деловых связей в различных регионах и странах мира. С полным графиком выездных мероприятий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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