Правительство Тюменской области и СИБУР подписали соглашение о реализации образовательных проектов

СЕГОДНЯ 17:55 2019-02-14T17:55:54+03:00

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Правительство Тюменской области, ПАО «СИБУР Холдинг» и ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации комплекса мероприятий в рамках национального проекта «Образование» на территории Тюменской области. Подписание соглашение состоялось сегодня, 14 февраля, на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Реализация договора направлена на популяризацию научно-технического творчества, вовлечение детей и молодежи в инженерную, технологическую и инновационную деятельность, разработку и интеграцию современных образовательных программ на региональных площадках. По словам губернатора Александра Моора, соглашением о партнёрстве сделан большой шаг в развитии человеческого капитала региона.

- Тюменская область активно внедряет новые формы работы как со школьниками, так и с работающими гражданами. Рад, что в таких инициативах мы всегда уверены в поддержке со стороны нашего стратегического партнера, компании «СИБУР». Особо благодарю «Фонд новых форм развития образования» и Министерство просвещения России за активное сотрудничество. Уверен, что нашу совместную работу ждет успех! - отметил глава региона.

По мнению заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, участие реального сектора экономики в реализации инициатив в субъектах страны, направленных на повышение качества образования, стало успешной практикой в России.

- Этот механизм социального инвестирования выгоден для всех сторон: бизнес получает квалифицированные, с четко определенным набором компетенций, кадры, которые не надо переучивать, поскольку они уже готовы работать в проактивной парадигме, в регионе повышается уровень социально-экономического развития, а Федерация, реализуя национальный проект «Образование», выполняет задачи, установленные президентом России. Мы рады, что Тюменская область - регион, который активно участвует в национальном проекте - готова инвестировать в своих жителей, в каждого ребенка, и продолжать собственное активное развитие, - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU