СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-14T16:50:07+03:00

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Тюменский опыт по защите детей от кибер-угроз стал основой для всероссийского проекта. В рамках конкурса «Лидеры России» в Тюмени началась реализация социального проекта одного из полуфиналистов Ивана Паймулина.

- Обязательным условием для прохождения в финал была реализация социальнозначимого проект. На данный момент мы запустили первый этап по реализации проекта. Он состоит из среза по трем играм, которые прошли в школе №5, гимназии №12 в Тюмени, а также одна из школ в городе Муравленко. Живые игры позволили понять, что у детей не вызывает вопросов, а на какие темы им трудно рассуждать, - рассказал Иван Паймулин.

По результатам трех игр с разного рода вопросами на тему кибер-безопасности будут скорректированы вопросы, которые перейдут в цифровую форму в виде сайта. На сайте будут размещены вопросы для того, чтобы каждый учитель в школах по всей России смогли самостоятельно проводить подобные игры в рамках классных часов или уроков математики. Также на сайте будут размещены памятки и инструкции, общая информация и полезные ссылки по ведению турниров.

- 12 февраля, в Международный день компьютерной безопасности, прошла игра среди учащихся школы №5 в Тюмени, - рассказал ведущий игр, Алексей Кондрахин. – Все вопросы направлены на командную игру и рассуждения. Среди школьников была настоящая битва. Все 6 команд турнира выступили достойно.

Командой проекта были использованы наработки Елены Кашкаровой, депутата Тюменской областной Думы. В 2018 году Елена организовала несколько похожих турниров для детей из неблагополучных семей Тобольска, Ишима и Петропавловска (Казахстан).

- Я очень рада, что наша идея игр по кибер-безопасности получила такое масштабное продолжение! К тому же в этом году, кроме тюменских и северных школьников, проверить свои знания и умение работать в команде смогут и ребята из сельских школ юга области, - поделилась Елена Кашкарова, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU