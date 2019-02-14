Большинство выпускников аграрного вуза трудоустраиваются на предприятия АПК Тюменской области

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-14T16:16:26+03:00

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72% выпускников ГАУ Северного Зауралья трудоустроились на предприятиях агропромышленного комплекса. Об этом в рамках Дня агропромышленного комплекса сообщила ректор аграрного вуза Елена Бойко. Если пять лет назад эта цифра колебалась от 30 до 35%, то сейчас она увеличилась аж вдвое. Во многом это стало возможным благодаря практикоориентированности в обучении. То есть студент не просто изучает предмет, сидя в аудитории, он выезжает на практику на базовые предприятия, либо к партнёрам вуза.

- С одной стороны студент видит производство и понимает, хотел бы он здесь работать или нет, с другой – смотрит сам работодатель, хочет ли он взять к себе на производство этого специалиста, - рассказывает Елена Бойко.

На многих предприятиях студентов сразу ранжируют по уровню компетенций. Одного видят сразу руководителем, другого – специалистом, третьего – агрономом. Другими словами, каждый работодатель смотрит на выпускника и размышляет, где бы он смог максимально применить свои навыки и умения. Тем не менее, и специалисту, и агроному придётся усилить свои знания в предпринимательских и цифровых компетенциях. Учитывая тотальную информатизацию и переход к цифровой экономике на многих предприятиях, в вузе даже корректируют образовательные программы и учебные планы, чтобы студенты разных специальностей владели этими навыками.

- Фактически все направления, выпускаемые университетом востребованы на рынке труда, но особое место занимает ветеринария, зоотехния и агроинженерия. Это связано с инвестиционной привлекательностью Тюменской области. Крупные инвесторы приходят в регион – соответственно, нужны и кадры должного уровня, - отметила ректор университета.

Отметим, что организатором Дня АПК является департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU