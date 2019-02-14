В Тюмени пассажир ограбил таксиста во время оплаты за проезд
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который подозревается в грабеже.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отдел полиции №5 поступила информация от местного жителя, который рассказал, что его ограбили. По словам мужчины, он работает водителем такси и во время оплаты за проезд пассажир похитил его служебный сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность фигуранта и его местонахождение. Его задержали по горячим следам и при обыске изъяли похищенный сотовый телефон.
Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
Грабёж Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU