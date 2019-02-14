2019-02-14T16:03:29+03:00
Происшествия

В Тюмени пассажир ограбил таксиста во время оплаты за проезд

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который подозревается в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отдел полиции №5 поступила информация от местного жителя, который рассказал, что его ограбили. По словам мужчины, он работает водителем такси и во время оплаты за проезд пассажир похитил его служебный сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность фигуранта и его местонахождение. Его задержали по горячим следам и при обыске изъяли похищенный сотовый телефон.

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Грабёж Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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