В Тюмени пассажир ограбил таксиста во время оплаты за проезд

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-14T16:03:29+03:00

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы [видео]

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который подозревается в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отдел полиции №5 поступила информация от местного жителя, который рассказал, что его ограбили. По словам мужчины, он работает водителем такси и во время оплаты за проезд пассажир похитил его служебный сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность фигуранта и его местонахождение. Его задержали по горячим следам и при обыске изъяли похищенный сотовый телефон.

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/691906" frameborder="0"></iframe> Грабёж Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU