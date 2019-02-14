Счет на миллиарды: тюменцы ускорились в интернете

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-14T15:55:08+03:00

Уже каждый шестой житель региона поставил в свой девайс SIM-карту с 4G-интернетом

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Тюменцы выбирают скорость – уже каждый шестой житель региона поставил в свой девайс SIM-карту с 4G-интернетом. По статистике аналитиков «МегаФона», объем передачи данных в сети четвертого поколения за год увеличился в 2,5 раза. Сейчас абоненты за месяц скачивают трафик, которого хватит, чтобы 122 000 раз загрузить популярную игру DotA 2.

За год число абонентов с LTE в смартфонах и планшетах стало в 1,5 раза больше. По интернет-аппетитам они обогнали своих соседей: челябинцев и курганцев. В среднем абонент «МегаФона» за месяц скачивает свыше 10 ГБ трафика, большая часть из которого приходится на социальные сети, мессенджеры и видеоресурсы. Самый горячий период в интернете – с 20:00 до 01:00.

- В прошлом году тюменцы подключались к нашему 4G со скоростью 200 человек в день. В 2018 году сеть четвертого поколения стала доступна в 63 малонаселенных пунктах юга Тюменской области. Чтобы сеть справлялась с нагрузкой, а интернет в телефонах «летал», мы постоянно улучшаем качество предоставляемых услуг, расширяем транспортные каналы и переводим наши базовые станции на волоконно-оптические линии связи, – рассказал технический руководитель «МегаФона» в Тюмени Андрей Жарков.

Всего в Тюменской области надежную работу сети обеспечивают свыше пятисот базовых станций, 70% из которых – в стандарте LTE.

В 2018 году высокоскоростной интернет появился в отдаленных населенных пунктах Исетского, Голышмановского, Ярковского районов и на нефтяных месторождениях: Усть-Тегусское, Северо-Демьянское, Северо-Тямкинское. Инженеры «МегаФона» проложили 2 743 километра волоконно-оптических линий связи, такой километраж сравним с расстоянием Тюмень - Москва.

СПРАВКА «КП»

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор — лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.

ИСТОЧНИК KP.RU