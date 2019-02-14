СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-14T15:50:12+03:00

В январе 2019 года жители Тюменской области чаще подавали документы на регистрацию прав в электронном виде Фото: Татьяна Коркина

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В январе 2019 года в Управление Росреестра по Тюменской области и тюменский филиал Кадастровой палаты поступило более 132 тысяч заявлений о государственном кадастровом учете, государственной регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области, увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 3,2%.

18,8 тысяч заявлений подано на регистрацию прав, 2,5 тысячи – на постановку на кадастровый учёт, по 2,1 тысячи заявлений подано по единой процедуре регистрации и учёта. Если показатель 2019 года по регистрации и кадастровому учёту находится на уровне прошлого года, то по единой процедуре отмечено увеличение на 24%. По единой процедуре кадастровый учет и регистрация прав проводится одновременно. Это значит, что в орган регистрации можно обратиться один раз с одним заявлением по двум вопросам, что сокращает время обращения.

Стоит отметить, что в электронном виде за январь 2019 года поступило 3,9 тыс. заявлений, что на 56% выше аналогичного периода 2018 года. Получение услуг в электронном виде снижает коррупционные риски, сокращает временные и финансовые затраты: госпошлина для физических лиц сокращена на 30%.

Получить консультацию по вопросам предоставления госуслуг, в том числе в электронном виде, можно по телефону – (3452) 55-58-58.

ИСТОЧНИК KP.RU