В Тюмени третий день ищут пропавшего десятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-14T14:59:42+03:00

Он вышел из школы и до сих пор не вернулся

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В Тюмени разыскивают десятилетнего Бучельникова Игоря Андреевича, 2008 г.р. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова», 12 февраля 2019 мальчик ушёл из школы по адресу: ул. Холодильная, 78 и до настоящего времени не вернулся.

На вид мальчику 10 лет, славянской внешности, среднего телосложения. Рост около 140 см, волосы прямые, рыжие, короткие. Глаза голубые, нос прямой, размер обуви 38. Был одет в чёрную рубашку в полоску, чёрные брюки, тёмно-синие кеды. Верхняя одежда не установлена.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефону: 02 или 112 (полиция), 793-023 (дежурная часть), 8-932-32-39-911 – волонтёры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU