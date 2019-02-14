Тюменцам напомнили, куда жаловаться на неубранные с крыш сосульки

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-14T14:34:28+03:00

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Жители Тюмени могут сообщить в службы заказчика по благоустройству при управах округов о неубранных с крыш снеге и наледи. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, также на портале «Тюмень – наш дом» работает категория сообщений «Сосульки на крыше».

В свою очередь, организациям, которые осуществляют управление и эксплуатацию жилищного фонда, обязаны своевременно убирать выпавший снег с кровли, чтобы не образовывались сосульки. Работы должны производиться по мере необходимости и в светлое время, с обязательными мерами предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев с пешеходами и повреждения фонарей, проводов и насаждений. Сброшенные с крыши снег, сосульки и лёд должны быть вывезены организацией, которая производила очистку.

Зимой 2018-2019 года управа Восточного округа выдала 11 предписаний управляющим компаниям и собственникам жилья на устранение замечаний по такой работе. Составлено 4 протокола об административных правонарушениях, сумма штрафов – 78 тыс. рублей. Всего же за нарушение требований по уборке снега был составлен 71 протокол, сумма штрафов составила более 1,5 млн рублей.

При несоблюдении требований Правил благоустройства города Тюмени виновные будут привлечены к ответственности. Физические лица – наложением штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 20 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU