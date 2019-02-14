Врачи заменили тюменцу с синдромом Марфана оторвавшийся хрусталик глаза

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-14T14:38:09+03:00

Врачи удалили тюменцу с синдромом Марфана оторвавшийся хрусталик глаза и заменили его на новый Фото: pixabay.com

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Тюменские офтальмологи Областной клинической больницы №1 помогли вернуть зрение мужчине с синдромом Марфана и избавили его от сильного астигматизма. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, у людей с этим генетическим заболеванием часто развиваются серьёзные патологии глаз, например, катаракта.

Врачи-офтальмологи ОКБ№1 известны в России своим успешным опытом в проведении даже самых сложных операций, поэтому пациент решил обратиться именно к ним. Из-за синдрома Марфана глазное яблоко мужчины было крайне искажено, из-за чего развился и астигматизм, который не поддавался коррекции с помощью линз и очков. Кроме того, из-за растяжения и слабости связок хрусталик глаза опустился в полость глаза и свободно менял своё положение. Такое состояние опасно из-за риска отслойки сетчатки глаза, возникновения глаукомы и, впоследствии, полной слепоте.

Благодаря современному подходу, новейшему оборудованию с трёхмерной визуализацией и колоссальному опыту врачей, мужчине удалось спасти зрение. Во время операции врачи через минимальный доступ удалили пациенту оторвавшийся хрусталик и заменили его на новый. Также благодаря замене хрусталика значительно улучшили остроту зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU