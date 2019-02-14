Александр Моор: цифровизация управления энергосистемой страны имеет огромное значения для развития экономики

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-14T14:10:43+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал итоги заседания круглого стола «Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений», которое состоялось в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля. По словам главы региона, цифровая трансформация системы управления единой энергетической системой страны имеет огромное значение для развития российской и региональной экономики.

- Цифровизация положительно отразится на стоимости присоединения к энергетическим сетям и тарифам на электроэнергию для потребителей. А от этого, в конечном итоге, зависит наш экономический прогресс, - отметил Александр Моор.

В майском указе президента РФ Владимира Путина поставлены важные задачи по развитию электроэнергетики и внедрению современных цифровых методов. Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, решение этих задач позволит значительно повысить эффективность работы энергетического комплекса.

По его словам, за последнее время значительно упрощены условия технологического присоединения к электросетям. Количество этапов подключения сократилось с десяти до трех, в разы снизилась его стоимость.

- Тем не менее, мы считаем, что в отрасли накопилось много проблем, которые требуют решения, - подчеркнул глава Минэнерго. – В числе наиболее актуальных задач – решение проблемы перекрестного субсидирования, которое является большим бременем для предприятий, особенно для малого и среднего бизнеса, и необходимость внедрения в электросетевом комплексе долгосрочных тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU