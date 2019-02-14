2019-02-14T14:38:53+03:00
Экономика

В Тюменской области для специалистов сельхозотрасли предоставляют жильё 80% работодателей

Пять лет назад их было 20%
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюменской области для специалистов сельхозотрасли предоставляют жильё 80% работодателейВ Тюменской области для специалистов сельхозотрасли предоставляют жильё 80% работодателейФото: Алексей КОСЕНЧУК
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За последние пять лет ситуация с предоставлением жилья работникам сельскохозяйственной отрасли в корне изменилась. Об этом в рамках прошедшего дня АПК в ГАУ Северного Зауралья заявил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов. По его словам, если пять лет назад 20% вакансий на ту или иную «сельскохозяйственную» должность сопровождались припиской «жильё предоставляется», то теперь его предоставляют 80% соискателей. Причём это достаточно неплохие условия для проживания вкупе с достойной зарплатой.

- В Тюменской области сегодня реализуются программы для студентов и молодых специалистов по предоставлению жилья, есть личные инициативы сельхозпроизводителей, которые строят жилой фонд, чтобы привлекать специалистов, - отмечает Владимир Чейметов. – Создаются все условия, чтобы человек мог полностью отдаться любимому делу и полноценно работать.

Однако и сам выпускник должен приложить все усилия, чтобы его взяли на работу, ведь сегодня требования к специалисту совсем другие, чем несколько лет назад. Это и умение работать с программными продуктами, и оперативное реагирование на получение тех или иных задач, и воплощение решений в практике на производстве.

- Мы не должны забывать, что в области АПК, как и везде, внедряются современные технологии, - подчёркивает Владимир Николаевич. – На выполнение тех же самых задач требуется значительно меньшее количество людей. Например, на «Молочно-товарных фермах», где четыре тысячи голов скота, костяк предприятия – 78 человек. Заготовкой кормов и обслуживающего персонала – больше 200. Десять лет назад такое количество людей обрабатывало ферму 400-500 голов. Сейчас в десять раз больше поголовье, а работает меньшее количество специалистов.

По словам Владимира Чейметова, наряду с трудовыми профессиями есть большое количество вакансий в области управления, земледелия, агрономии, зоотехнии и т.д. Уровень производства в Тюменской области такой, что требуется «ювелирная настройка» специалистов высокого уровня для работы уже на современных производствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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