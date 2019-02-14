Тюменцев приглашают на лекции по вопросам оформления и оборота недвижимости

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-14T13:24:03+03:00

В ближайшие две недели в Тюмени состоится шесть таких лекций

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Для профессионалов рынка недвижимости и других заинтересованных жителей региона в Тюмени пройдет несколько тематических лекций. Их организует Тюменская Кадастровая палата специально, чтобы помочь людям сориентироваться в наиболее актуальных вопросах кадастрового учета и ведения Единого государственного реестра недвижимости. Как сообщили в пресс-службе палаты, в ближайшее две недели запланировано шесть таких встреч. Самая первая состоится уже завтра, 15 февраля.

По словам заместителя директора - главного технолога филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области Юлии Стробыкиной, такие лекции и семинары проводятся регулярно, причем как для профессионалов рынка недвижимости, так и других жителей региона.

- В 2018 году было проведено 16 тематических лекций и семинаров, по отдельным практическим вопросам проконсультировано более 300 обратившихся. В 2019 году, наряду с вышеназванными мероприятиями, запускаем цикл лекций, в большей степени ориентированных на профессионалов рынка – кадастровых инженеров и риелторов, но отдельные темы могут быть интересны и полезны большинству правообладателей недвижимого имущества, - отметила она.

15 февраля лекция будет посвящена определению кадастровой стоимости объектов недвижимости и ее использованию для налогообложения. Следующее мероприятие намечено на 21 февраля – его тема «Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг Росреестра», а 26 февраля темой лекции станет «Электронные услуги и сервисы официального сайта Росреестра». 20 и 25 февраля 2019 года приглашаются те, кому интересны вопросы кадастрового учета земельных участков.

ДЛЯ СПРАВКИ

План лекций на февраль размещен на сайте Кадастровой палаты. Подробную информацию по вопросам участия можно получить по телефону (3452) 259-000, либо на сайте kadastr.ru (раздел «Деятельность» вкладка «Консультационные услуги»).

ИСТОЧНИК KP.RU