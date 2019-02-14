2019-02-14T12:31:22+03:00
Звезды

Ко Дню защитника Отечества: в «Пионере» пройдёт концерт «Папин день» и акция «Нам доверена память»

Оба мероприятия запланированы на 21 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ПионерФото: Пионер
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Во Дворце творчества и спорта «Пионер» 21 февраля состоится праздничная программа, посвящённая Дню защитника Отечества. Как сообщили в пресс-службе «Пионера», Тюменский областной поисковый центр организует акцию «Нам доверена память», а вечером гостей ждет концерт «Папин день».

Акция «Нам доверена память» будет проходить с 9 до 19 часов. Специалисты «Областного поискового центра» откроют работу двух экспозиций: «Эхо Памяти» и экспозицию экипировки и снаряжения поисковика. На первой будут представлены предметы обмундирования и вооружения солдат и их вещи, найденные на местах сражений Великой Отечественно войны. На второй – экипировку, необходимую для работы в полевой экспедиции.

Здесь же будут работать интерактивные площадки: интеллектуальная викторина «Тюмень тыловая», творческая мастерская по изготовлению открыток ко Дню защитника Отечества и фотозона «Сквозь года». Все желающие смогут сделать памятные фото в военной форме с массогабаритными макетами оружия Великой Отечественной войны.

Также весь день будет открыта Общественная приёмная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны «Чтобы помнили». Поисковики будут принимать заявки на поиск родственников и расскажут о работе с электронными базами данных Минобра РФ.

Праздничный концерт «Папин день» начнётся в 17.30. В числе участников – воспитанники и коллективы Дворца «Пионер», в программе также будут использованы фрагменты из любимых мультфильмов.

Вход на все мероприятия – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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