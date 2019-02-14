Тюменцев приглашают погасить открытки и письма художественными штемпелями «День защитника Отечества»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-14T12:04:24+03:00

Сделать это можно с 15 по 25 февраля

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Центральное отделение почтовой связи Тюмени приглашает горожан погасить письма, праздничные открытки и почтовые карточки художественными штемпелями «День защитника Отечества» и «Посткроссинг». Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в пресс-службе «Почты России».

На тюменском штемпеле «День защитника Отечества» изображена георгиевская лента, которая является знаком доблести солдата на поле боя, присутствует надпись «23 февраля – День защитника Отечества» и указано название отделения связи, в котором производится гашение – «Тюмень 625000». Штемпель «Посткроссинг» украшает надпись: «Почта России. Посткроссинг. Тюмень 625000».

Тюменские филателисты могут посетить Тюменский филиал Почты России и принять участие в гашении с 15 по 25 февраля в окне №7 в часы работы ОПС 625000 по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 56.

ИСТОЧНИК KP.RU