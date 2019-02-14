В Ялуторовске любвеобильный мужчина пострелял из «пневмата» в голову соперника

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-14T11:20:16+03:00

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы

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В Ялуторовском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённого с применением оружия.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях на пульт дежурного полиции поступил звонок от мужчины, который сообщил, что в него выстрелили из пневматического пистолета. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошёл между потерпевшим и подозреваемым на фоне неприязни.

В квартире одной из местных жительниц компания распивала алкогольные напитки. 32-летний мужчина стал проявлять знаки внимания сожительнице потерпевшего, тогда девушка разбудила своего молодого человека, спавшего в соседней комнате, и сообщила ему об ухаживаниях со стороны мужчины. Соперники стали выяснять отношения. Достав из кармана «пневмат», фигурант несколько раз выстрелил в своего оппонента, попав ему в голову. Потерпевший за помощью обратился в медицинское учреждение и в полицию.

По словам ранее судимого безработного подозреваемого, пистолет он купил в Тюмени, но пользоваться им не собирался. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU