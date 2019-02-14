2019-02-14T11:06:24+03:00
Общество

Тюменские приставы арестовали автомобиль компании, накопившей 459 штрафов

Если хозяин авто не погасит долги, её разыграют на торгах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские приставы арестовали автомобиль компании, накопившей 459 штрафовТюменские приставы арестовали автомобиль компании, накопившей 459 штрафовФото: Татьяна Коркина
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Тюменские приставы обнаружили и арестовали автомобиль марки «Porsche Macan», который находился в исполнительном розыске. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области, машина находилась на стоянке возле гипермаркета «Лента».

Автомобиль принадлежит организации ООО «Капитал», которая накопила 459 штрафов на общую сумму 700 тыс. рублей. Приставы неоднократно пытались связаться с должником, чтобы тот оплатил штрафы, но тот на связь не выходил, и по зарегистрированному адресу компании уже тоже не было. Тогда приставы и решили наложить арест на автомобиль.

Сейчас транспорт изъяли, и, если в ближайшее время хозяин машины не погасит долг, её разыграют на торгах. Деньги пойдут в счёт погашения административных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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