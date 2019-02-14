Дмитрий Назаров и Олег Урушев презентуют тюменцам историческую эпопею «Тобол»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-14T10:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», 2 этаж) приглашает тюменцев 17 февраля в 11 часов на специальный показ исторической эпопеи по мотивам романа Алексея Иванова «Тобол». Показ картины пройдёт за четыре дня до официальной премьеры в России при поддержке генерального партнёра фильма – компании «СИБУР» и официального партнёра – компании «Газпромнефть».

По сюжету действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь он встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда.

Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.

- «Тобол» – это уникальный культурологический проект, включивший в себя роман в двух томах, книгу нон-фикшн и наш кинофильм, - отмечает генеральный продюсер компании «Solvis» и автор идеи Олег Урушев. – В творческом союзе с Тобольским историко-архитектурным музеем-заповедником был построен интерактивный музей «Посад сибирских старожилов», который на время съемок превратился в декорацию к фильму, а после продолжил свою работу в качестве постоянного музейного комплекса. Создание и прокат фильма, уверен, дадут значительный толчок развитию туристической сферы Тобольска. Вот такой получился альянс кино, телевидения, литературы, музейного дела.

На специальном показе тюменцев ждёт встреча с Олегом Урушевым, актёрами Дмитрием Назаровым, Ольгой Васильевой, Ильёй Маланиным, Юлией Макаровой, а также режиссёром монтажа Петром Зеленовым. Кроме того, с приветственным словом выступит директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. Ожидается фото- и автограф-сессия.

Вы можете выиграть билет на специальный показ в группе кинотеатра «Киномакс». Те, кому в этот раз не повезёт, могут не отчаиваться, потому как билеты уже в продаже!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Тюменской области снимают фильм «Тобол». На один эпизод ушло 5 часов съемок, тарелка пирожков и фура снега (подробнее).

Фильм «Тобол»: Дмитрий Назаров отмораживал ноги на съёмках, а Агата Муцениеце говорила с латышским акцентом. Съёмочная группа картины рассказала о том, почему нужно смотреть картину (подробнее).

Фильм «Тобол» переименуют ради китайцев. И доснимут две сцены с участием популярных актеров Поднебесной (подробнее).

Полиция Тобольска выясняет, как проткнули глаз волонтеру на съемках «Тобола». Молодому человеку уже сделали операцию в больнице Тюмени(подробнее).

Съемочная группа исторического телесериала "Тобол" вновь приедет в Тобольск. Для фильма потребовались досъемки (подробнее)

В Тюмени открылась выставка реквизитов фильма «Тобол». На выставке представлены фотографии, костюмы и карта города, нарисованная Семеном Ремезовым (подробнее).

В Тюменском драмтеатре открыли выставку костюмов исторического фильма "Тобол". На ней также представлены фото со съемок и часть декораций (подробнее).

Фильм «Тобол»: тюменцы смогут посмотреть кино на неделю раньше. Создатели обещают зрителям и смех, и слезы (подробнее).

Гример фильма «Тобол» рассказала, как нужно краситься, чтобы понравиться мужчинам. Наталья Горина оценила красоту тоболяков и поделилась секретами грима (подробнее)

Туристы смогут примерить костюмы актеров «Тобола». В Тобольске появится интерактивный музей с реквизитом фильма (подробнее)

Олег Урушев провел экскурсию для Владимира Якушева по декорациям фильма «Тобол». Съемки начнутся уже в марте (подробнее)

У Тобольского кремля возводят деревянную 6-метровую башню. Она станет декорацией к фильму «Тобол» (подробнее)

Актёры «Тобола» рассказали Ивану Урганту о «каторжных» съёмках в Тобольске (подробнее)

Тобол - Трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU