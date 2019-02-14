2019-02-14T09:29:52+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец застрелил из ружья пенсионера, попав в лобовое стекло автомобиля

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пьяный тюменец застрелил из ружья пенсионера, попав в лобовое стекло автомобиляПьяный тюменец застрелил из ружья пенсионера, попав в лобовое стекло автомобиляФото: pixabay.com
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего тюменца, который подозревается в убийстве 63-летнего мужчины. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, и будет решён вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, утром 13 февраля 2019 на 1-м км зимней автодороги «Сорокино – Сеиты» Ярковского района, на заднем сидении автомобиля ВАЗ-2131 обнаружено тело мужчины. Следствие установило, что 64-летний водитель выехал на своём авто по делам в село Ярково, а вместе с ним находился и потерпевший.

Недалеко от Сорокино дорогу им перегородил автомобиль, из которого с ружьём в руках вышел пьяный подозреваемый. Он сказал, что не пропустит автомобиль дальше. Испугавшись угроз, водитель ВАЗ сел за руль и поехал назад, а пьяный подозреваемый сел в свою машину и допустил лобовое столкновение с машиной оппонента.

Пострадавший водитель вышел из машины, в это время злоумышленник достал ружье и выстрелил в лобовое стекло автомашины ВАЗ-2131. От выстрела потерпевший, который находился на заднем пассажирском сидении ВАЗ-2131, получил ранение в голову и скончался. Владелец ВАЗ-2131 выхватил ружье из рук злоумышленника, после чего подозреваемый убежал.

Преступника поймали, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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