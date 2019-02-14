2019-02-14T09:12:29+03:00
Общество

Самый популярный подарок на День Святого Валентина у тюменцев - мишки из декоративных роз

Особым спросом пользуются мишки розового, красного и синего цвета
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://neosuvenir.ruФото: http://neosuvenir.ru
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Мишки из декоративных роз стали самым популярным подарком на День Святого Валентина. Как сообщает пресс-служба портала бесплатных объявлений «Юла», за последние полгода количество объявлений о продаже такого подарка выросло в 36 раз, до десятков тысяч предложений. Кроме того, каждый третий товар на сайте с пометкой «к 14 февраля» пришёлся именно на этих мишек.

Мишку из роз в Тюмени можно купить в среднем за 2020 рублей, что на 9% выше, чем средняя цена по России. Самый популярный цвет – розовый, за ним идёт красный (30%), затем синий (13%). Наименьшей популярностью пользуются мишки из декоративных роз жёлтого и зелёного цветов. Отметим также, что самый популярный размер мишки – в высоту 20 и 40 сантиметров, на эти размеры пришлось около половины всех предложений.

Дороже всего обходятся красные мишки (2110 рублей), белые стоят 2100 рублей, синие – 2050 рублей. Наиболее доступные – жёлтые и зелёные, стоимостью 1870 и 1840 рублей каждый.

В «Юле» отмечают, что каждый десятый продавец мишек из роз продаёт свой товар со скидкой в среднем 15%. Практически все пользователи (71%) готовы отправлять мишку в другие города.

Напомним, ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, на что тратятся тюменцы в преддверии Дня влюблённых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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