Опубликовано видео с места взрыва газа на АЗС в Тюмени
На автозаправочной станции в Тюмени по ул. Товарное шоссе, 1, вчера, 13 февраля, произошёл взрыв газа. По информации ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 12.48 местного времени.
На место происшествия было направлено два автомобиля и шесть человек личного состава. Правда, к моменту, когда они приехали, сотрудники АЗС сами смогли ликвидировать огонь с помощью огнетушителей. Пламя повредило двигательный отсек автомобиля марки «Шевроле Нива». Спасатели ещё раз убедились в том, что возгорание не возобновится, и уехали с места ЧП, убедившись в безопасности.
В настоящее время дознаватели устанавливают причины взрыва и сумму ущерба от пожара. К счастью, из людей никто не пострадал, помощь скорой помощи не понадобилась.
Взрыв на АЗС, Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU