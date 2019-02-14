2019-02-14T08:29:26+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва газа на АЗС в Тюмени

Роликом в социальных сетях поделился очевидец [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: скриншотФото: скриншот
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На автозаправочной станции в Тюмени по ул. Товарное шоссе, 1, вчера, 13 февраля, произошёл взрыв газа. По информации ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 12.48 местного времени.

На место происшествия было направлено два автомобиля и шесть человек личного состава. Правда, к моменту, когда они приехали, сотрудники АЗС сами смогли ликвидировать огонь с помощью огнетушителей. Пламя повредило двигательный отсек автомобиля марки «Шевроле Нива». Спасатели ещё раз убедились в том, что возгорание не возобновится, и уехали с места ЧП, убедившись в безопасности.

В настоящее время дознаватели устанавливают причины взрыва и сумму ущерба от пожара. К счастью, из людей никто не пострадал, помощь скорой помощи не понадобилась.

Взрыв на АЗС, Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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