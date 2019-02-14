Ревнивый ишимец избил бывшего мужа подруги металлической флягой

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-14T10:33:52+03:00

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В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Новолокти, который подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников местной больницы. Они рассказали, что к ним обратился селянин с травмой головы, полученной во время ссоры с другим мужчиной. Во время проверки сообщения участковый уполномоченный полиции установил факт причинения лёгкого вреда здоровью.

По словам потерпевшего, в день происшествия он пришёл к бывшей супруге, чтобы наладить отношения, однако там его встретил знакомый женщины. Мужчины поругались, и новый друг бывшей жены схватил металлическую флягу и ударил оппонента по голове. На некоторое время он потерял сознание, а когда пришёл в себя, вернулся домой и вызвал скорую

ИСТОЧНИК KP.RU