2019-02-14T08:16:50+03:00
Звезды

Магистр любовных наук зовёт тюменцев сдать зачёт по «Истории любовных отношений»

В Музее им. Ивана Словцова готова насыщенная программа.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Магистр любовных наук зовёт тюменцев сдать зачёт по «Истории любовных отношений»Магистр любовных наук зовёт тюменцев сдать зачёт по «Истории любовных отношений»Фото: pixabay.com
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Тюменские влюблённые могут провести День Святого Валентина сегодня, 14 февраля, в музее имени Ивана Словцова. Как сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении, влюблённые пары ждёт много всего интересного.

В 11 часов здесь пройдут мастер-классы по изготовлению кукол-неразлучников, глиняных подвесок, махровых валентинок и др. В это же время на выставке «Шедевры художественной коллекции» стартует квест «Дорогами любви».

В 19 часов запланирована автобусная экскурсия «Любовь автоматом». Всего за два часа участники экстерном пройдут «учебный семестр», куда входят такие предметы, как «История любовных отношений тюменцев в XIX в.», «Танцевальный этикет», «Язык веера», «Love is…». Принимать «зачёты» и «экзамены» будет Магистр любовных наук.

Можно принять участие и в конкурсе фотографий влюблённых #Любовьэто. Для участия нужно сделать снимок в фотозоне музея, разместить его в профиле Инстаграма с отметкой о геолокации Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Написать под конкурсным постом в Instagram @museumslovtsova72 вариант «Любовь это…». Приз – два пригласительных на автобусную экскурсию выходного дня. Победителя определят 15 февраля с помощью генератора случайных чисел на странице museumslovtsova72 через stories.

Подробности можно почитать тут. Куда ещё сходить в Тюмени 14 февраля можно почитать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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