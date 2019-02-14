СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-14T09:42:45+03:00

Тюменцы могут проконсультироваться у специалистов по вопросам газификации, капремонта и отсутствия отопления Фото: Татьяна Коркина

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Тюменцы могут получить справочную информацию и консультацию специалистов по вопросам газификации жилого дома, отсутствия водоснабжения и отопления, подключения к «ливнёвке», по вопросам капремонта жилья, лесам, водным объектам, животным и зелёным насаждениям по единому номеру телефона 393-474. Как сообщили в департаменте городского хозяйства тюменской администрации, это необходимо для более эффективной работы с населением.

Проект называется «Виртуальная АТС». При звонке на вышеуказанный номер телефона абоненту предлагается голосовое меню и варианты выбора клавиш телефона в соответствии с интересующей его темой. В рамках реализации проекта звонки по типовым вопросам круглосуточно обрабатывают сотрудники Центра информирования населения администрации города Тюмени.

Чтобы поконсультироваться по более «узким» вопросам, абонент может связаться в рабочее время со специалистами управления по экологии, комитета капитального ремонта жилищного фонда, комитета теплоснабжения, отдела связи, электро-, газоснабжения, отдела водоснабжения и водоотведения департамента городского хозяйства тюменской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU