2019-02-14T08:01:21+03:00
Спорт

В Тюмени пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе

Состязания пройдут 16 и 17 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюмени пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбеВ Тюмени пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На тюменской спортивной арене СК «Строймаш» СДЮСШОР «Прибой» (ул. Индустриальная, 49) в эти выходные, 16 и 17 февраля, пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в состязаниях примут участие более сотни участников, в т.ч. и воспитанники спортивных тюменских школ («Прибой», «Старт XXI век», Центр развития и творчества детей «Бригантина» и СДЮСШОР №3).

Старт соревнований намечен на 16 февраля в 10 часов утра, торжественное открытие состоится в 12 часов, а финал поединков пройдёт 17 февраля в 10 часов. Победителей и призёров соревнований будут награждать в конце каждого турнирного дня.

В чемпионате города Тюмени примут участие спортсмены 2001 года рождения и старше, в Первенстве города – спортсмены 2004-2006 года рождения (2006 г.р. по дополнительной справке и согласию родителей). Соревнования пройдут как личные по действующим правилам UWW 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ревнивый ишимец избил бывшего мужа подруги металлической флягой
В помощь школам выпустят онлайн-пособие по безопасному поведению в сети
Дмитрий Назаров и Олег Урушев презентуют тюменцам историческую эпопею «Тобол»
Тюменцы могут проконсультироваться у специалистов по вопросам газификации, капремонта и отсутствия отопления
Пьяный тюменец застрелил из ружья пенсионера, попав в лобовое стекло автомобиля
Самый популярный подарок на День Святого Валентина у тюменцев - мишки из декоративных роз
Опубликовано видео с места взрыва газа на АЗС в Тюмени
Магистр любовных наук зовёт тюменцев сдать зачёт по «Истории любовных отношений»
Ишимский студент стащил у тобольских вахтовиков сразу четыре мобильника
Тюменцы могут купить мясо, рыбу, молоко и мёд на продовольственной выставке
Тюменец во время застолья ударил собутыльников ножом в живот и в шею
В Тюмени 14 февраля погаснут четыре светофора
Пьяный тюменец жестоко избил мать деревянной палкой из-за газовой плиты
Погода в Тюмени 14 февраля: в День святого Валентина будет ярко светить солнышко
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»