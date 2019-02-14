В Тюмени пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-14T08:01:21+03:00

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На тюменской спортивной арене СК «Строймаш» СДЮСШОР «Прибой» (ул. Индустриальная, 49) в эти выходные, 16 и 17 февраля, пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в состязаниях примут участие более сотни участников, в т.ч. и воспитанники спортивных тюменских школ («Прибой», «Старт XXI век», Центр развития и творчества детей «Бригантина» и СДЮСШОР №3).

Старт соревнований намечен на 16 февраля в 10 часов утра, торжественное открытие состоится в 12 часов, а финал поединков пройдёт 17 февраля в 10 часов. Победителей и призёров соревнований будут награждать в конце каждого турнирного дня.

В чемпионате города Тюмени примут участие спортсмены 2001 года рождения и старше, в Первенстве города – спортсмены 2004-2006 года рождения (2006 г.р. по дополнительной справке и согласию родителей). Соревнования пройдут как личные по действующим правилам UWW 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU