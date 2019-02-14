Ишимский студент стащил у тобольских вахтовиков сразу четыре мобильника

СЕГОДНЯ 07:35 2019-02-14T07:35:39+03:00

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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего студента ишимского техникума, который подозревается в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, парень стащил четыре мобильника вахтового городка строительной организации.

На время каникул студент устроился работать в тобольскую строительную организацию. Потеряв свой сотовый телефон, парень решил поживиться чужим, да и не одним, мобильником. Проникнув в общежитие вахтового городка, он похитил у сотрудников организации телефоны на сумму около 50 тысяч рублей.

Свою вину он полностью признал и пояснил, что гаджеты похитил для личного пользования. В присутствии понятых часть сотовых телефонов изъята и возвращена законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU