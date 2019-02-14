Тюменцы могут купить мясо, рыбу, молоко и мёд на продовольственной выставке
Тюменская администрация и департамент агропромышленного комплекса Тюменской области 16 февраля с 8 до 16 часов проведут специализированную продовольственную ярмарку на пяти торговых площадках. Как сообщили в пресс-службе департамента потребительского рынка городской администрации, участниками мероприятии станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеры, животноводы и др.
Ярмарка пройдёт по следующим адресам:
- на автомобильной парковке у дома № 88 по Московскому тракту;
- ул. Мельникайте, 126, кор. 2 (ТЦ «П.О.Р.Т»);
- пр. Солнечный, 11 (ТРК «Заречный двор»);
- у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12);
- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).
Все желающие могут купить мясо говядины, свинины, баранины, рыбу, мед, яйца, дикоросы, кондитерские изделия и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU