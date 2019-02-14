2019-02-14T07:01:57+03:00
Общество

Тюменцы могут купить мясо, рыбу, молоко и мёд на продовольственной выставке

Она пройдёт 16 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут купить мясо, рыбу, молочку и мёд на продовольственной выставкеТюменцы могут купить мясо, рыбу, молочку и мёд на продовольственной выставкеФото: Татьяна Коркина
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Тюменская администрация и департамент агропромышленного комплекса Тюменской области 16 февраля с 8 до 16 часов проведут специализированную продовольственную ярмарку на пяти торговых площадках. Как сообщили в пресс-службе департамента потребительского рынка городской администрации, участниками мероприятии станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеры, животноводы и др.

Ярмарка пройдёт по следующим адресам:

- на автомобильной парковке у дома № 88 по Московскому тракту;

- ул. Мельникайте, 126, кор. 2 (ТЦ «П.О.Р.Т»);

- пр. Солнечный, 11 (ТРК «Заречный двор»);

- у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12);

- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

Все желающие могут купить мясо говядины, свинины, баранины, рыбу, мед, яйца, дикоросы, кондитерские изделия и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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