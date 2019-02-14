СЕГОДНЯ 06:21 2019-02-14T06:21:40+03:00

Тюменец во время застолья ударил собутыльников ножом в живот и в шею Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью двоим мужчинам – 33-х и 36-ти лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, следственно-оперативная группа отдела полиции №7 выяснила обстоятельства происшествия, в результате которого мужчины получили ножевые ранения.

Установлено, что на днях трое тюменцев распивали алкоголь в доме на улице Карла Маркса. Там мужчины поругались и конфликт перерос в драку. 21-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу, мужчина повалил одного из оппонентов на пол и несколько раз пырнул его ножом в шею. Затем он набросился на второго потерпевшего и ударил его ножом в живот.

К счастью, мужчинам удалось вырваться из рук нападавшего, выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям. Те вызвали полицию и скорую помощь. Уже в медучреждении врачи диагностировали у одного резаные раны шеи, а у второго - проникающее ранение брюшной полости.

Подозреваемый задержан, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU