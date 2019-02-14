Пьяный тюменец жестоко избил мать деревянной палкой из-за газовой плиты
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции от сотрудников новотарманского медучреждения поступила информация о женщине, получившей тяжкие телесные повреждения. Оказалось, что подозреваемый пришёл в гости к 58-летней матери, и те стали вместе распивать спиртные напитки. Находясь в алкогольном опьянении, хозяйка дома неоднократно открывала газ на плите, но не поджигала его, и на замечания сына не реагировала.
Злоумышленник толкнул мать на пол и стал бить её деревянной палкой по голове, после чего выгнал из квартиры. Обнаружив в снегу лежащую без сознания женщину, соседи вызвали скорую помощь.
Теперь сыночку может грозить до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU