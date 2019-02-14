2019-02-14T05:00:49+03:00
Авто

В Тюмени 14 февраля погаснут четыре светофора

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 14 февраля погаснут четыре светофораВ Тюмени 14 февраля погаснут четыре светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 14 февраля, погаснут сразу четыре светофора. Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 12 до 17 часов регулировщики погаснут на двух перекрёстках:

- ул. Червишевский тракт – школа №69;

- ул. Червишевский тракт – ул. Ставропольская.

С 13 до 15 часов светофор не будет работать на перекрёстке ул. Чаплина и школы №33, а с 13 до 17 часов – на перекрёстке ул. Мельникайте и ул. Рижской.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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