В Тюмени 14 февраля погаснут четыре светофора

СЕГОДНЯ 05:00 2019-02-14T05:00:49+03:00

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В Тюмени сегодня, 14 февраля, погаснут сразу четыре светофора. Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 12 до 17 часов регулировщики погаснут на двух перекрёстках:

- ул. Червишевский тракт – школа №69;

- ул. Червишевский тракт – ул. Ставропольская.

С 13 до 15 часов светофор не будет работать на перекрёстке ул. Чаплина и школы №33, а с 13 до 17 часов – на перекрёстке ул. Мельникайте и ул. Рижской.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU