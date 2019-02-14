2019-02-14T04:39:03+03:00
Общество

Погода в Тюмени 14 февраля: в День святого Валентина будет ярко светить солнышко

Днём потеплеет до -5 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 14 февраля: в День святого Валентина будет ярко светить солнышкоПогода в Тюмени 14 февраля: в День святого Валентина будет ярко светить солнышкоФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 14 февраля, ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью составит -11…-13 C, а днём потеплеет до -5…-7 градусов. Давление 765 мм рт.ст., влажность 68%. Ветер юго-западный 3,6-4,5 м/с.

По народному календарю сегодня день Трифона-мышегона, который жил в III веке в Никее и проявил дар чудотворения, исцеляя больных. В этот день крестьяне на Руси заклинали мышей и просили их не портить скирды с хлебом, а кошек задабривали молоком, чтобы они боролись с мышами. Также считалось, что различные обряды помогут изгнать из деревни грызунов.

В этот день крестьяне смотрели на небо. Если были видны звёзды, значит будет поздняя весна. Если шёл снег – значит, весной будут дожди, если на город опускался туман – значит, будет хорошая погода. Говорили: каков Трифон — таковы и оставшиеся дни февраля.

А ещё сегодня День Святого Валентина. «Комсомольская правда – Тюмень» поздравляет всех с праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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