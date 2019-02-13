Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
Тюменцы смогут необычно отметить День всех Влюбленных на самой большой ледовой площадке города. Главкаток организует для влюбленных пар приятный зимний вечер, с песнями о любви, конкурсами и красивыми снимками от профессионального фотографа.
14 февраля вечернее катание будет проходить в особой обстановке. Посетителей ждет увлекательная программа от зажигательного ведущего и приятные подарки для всех влюбленных.
Гости ледовой площадки смогут получить пригласительные на бесплатное посещение Главкатка. Дляя этого им нужно стать участниками акции, которая проходит в Instagram ледовой площадки (@glavkatok72).
Кроме того, до конца сезона на его льду пройдут еще четыре мероприятия, посетить которые можно будет соверешенно бесплатно. Это игровая программа Мистер и Мисс Главкаток-2019, которая пройдет 16 феврлая. Спортивно-соревновательная программа, посвященная Дню защитника отечества. Ее проведут 23 февраля.
Помимо этого, два мероприятия запланировано на март. Среди них спортивно-соревновательная программа, посвященная Международному женскому дню, которая пройдет 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU