2019-02-13T16:00:18+03:00
Общество

Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени

14 февраля вечернее катание будет проходить в особой обстановке
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Тюменцы смогут необычно отметить День всех Влюбленных на самой большой ледовой площадке города. Главкаток организует для влюбленных пар приятный зимний вечер, с песнями о любви, конкурсами и красивыми снимками от профессионального фотографа.

14 февраля вечернее катание будет проходить в особой обстановке. Посетителей ждет увлекательная программа от зажигательного ведущего и приятные подарки для всех влюбленных.

Гости ледовой площадки смогут получить пригласительные на бесплатное посещение Главкатка. Дляя этого им нужно стать участниками акции, которая проходит в Instagram ледовой площадки (@glavkatok72).

Кроме того, до конца сезона на его льду пройдут еще четыре мероприятия, посетить которые можно будет соверешенно бесплатно. Это игровая программа Мистер и Мисс Главкаток-2019, которая пройдет 16 феврлая. Спортивно-соревновательная программа, посвященная Дню защитника отечества. Ее проведут 23 февраля.

Помимо этого, два мероприятия запланировано на март. Среди них спортивно-соревновательная программа, посвященная Международному женскому дню, которая пройдет 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»
В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке
В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО
Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение
Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева
Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках
Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать
В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников
Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов
В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день
В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор
Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию
Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор
Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль