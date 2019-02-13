2019-02-13T16:10:02+03:00
Общество

За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар

Чаще всего сотрудники ЗАГСа выезжали в исправительное учреждение №2
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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За 2018 года в стенах тюменских колоний зарегистрировали отношения около 200 пар. Первое место по регистрации браков осуждённых среди подразделений УФСИН России по региону занимает исправительная колония №2. Сюда сотрудники ЗАГСа выезжали 80 раз.

На втором метсте по количеству зарегистрированных браков ишимская колония №6. В стенах ИК свадьбу "сыграли" 54 пары. Замыкает тройку ИК-1 и ИК-4. Здесь отношения оформили около 30 пар.

Обращения от женщин, желающих зарегистрировать отношения с осуждёнными, поступают не только из Тюмени и районов Тюменской области, но также и из соседних областей, отмечают в УФСИН России по Тюменской области.

Небывалое количество регистрации браков прошло в ИК-13 города Тобольска, где отбывают наказание осужденные женщины. До 2018 года в женской колонии на протяжении 5 лет, здесь не было зарегистрировано ни одного брака.

Брак с осуждённым регистрируется непосредственно в исправительных учреждениях, куда приезжает сотрудник ЗАГСа. Для регистрации брака будущий супруг или супруга пишет заявление в отдел специального учёта исправительной колонии и получает справку. Далее с документами один из новобрачных обращается в ЗАГС.

Сразу после официальной церемонии новобрачные, получив свидетельства о регистрации брака, имеют возможность отправиться на трёхдневное длительное свидание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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