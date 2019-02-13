2019-02-13T15:12:02+03:00
Происшествия

Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины

Новоиспеченный приятель угнал автомобиль, пока владельца спала
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюмени полицейские по горячим следам задержали атвоугонщика. Им оказался 26-летний житель Тюмени.

Как стало известно в ходе следствия, владелица авто и похититель машины ранее познакомились в социальных сетях. В ходе переписки они договорились встретиться. Девушка предложила новому приятелю приехать к ней в гости.

- Молодые люди выпивали. Вскоре хозяйка квартиры уснула. Гость же забрал ключи от ее авто и скрылся. Проснувшись, девушка заметила пропажу транспортного средства и сразу же обратилась в полицию, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стажи правопорядка обнаружили автомобиль марки «Toyota» подходящий под описание заявительницы. Вскоре полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

В настоящее время в отношении молодого мужчина возбуженого уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчина также привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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