2019-02-13T13:34:48+03:00
Спорт

23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»

Сотрудники силовых структур на служебных автомобилях устроят трековые гонки на льду
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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23 февраля на тюменской набережной вновь пройдет «Спецоперация Лед». Сотрудники силовых стуктур на служебных автомобилях устроят трековые гонки на реки Тура. В них примут участие лучшие водители полиции, МЧС, Росгвардии и лучшие автогонщики Урала.

Помимо самих гонок для зрителей предосмотрено множество интерактивов. На набежреной развернурся выставки оружия и автомобилей. Здесь же пройдут мастер-классы, конкурсы по безопасности дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Все время проведения гонок для горожан и гостей города будут работать палатки и автобус обогрева, где можно будет выпить горячего чая из полевых кухонь.

Заезды «Спецоперация Лед» и Дрифт ТОП-8 начнутся в 10 часов. Полуфиналы «ТРЕК» в зачетных группах А-1600 и Д2-2500 Волга стартанут с 13 часов. Все это время начнут работу интеарктивные площадки.

ОФициальноые открытие соревнований и показательные выступления инспекторов ДПС начнутся в 14 часов. Завершится мероприятие фейерверк и церемонией награждения участников. Начало в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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